超幼稚星座TOP 5　水瓶愛裝大人「偽早熟」、雙魚最不想長大

編輯／Rose 圖／翻攝PEXELS、PAKUTASO

成熟與否其實與星座與生俱來的特質有關聯，舉例來說摩羯座就是天生老成，小小年紀彷彿參透一切，讓人傻眼。而12星座中最幼稚的當屬牡羊座，喜怒哀樂全寫在臉上，直來直往的個性，跟成熟這兩個字永遠有一大段距離，但孩子氣的個性也最沒心機，一旦認定是朋友，永遠都能為你兩肋插刀。

最幼稚星座TOP 5

第五名：水瓶座

水瓶座思緒跳躍，骨子裡就是不願長大的傲骨，無奈還是喜歡裝成大人的樣子，但很容易露餡，「偽早熟」說的就是水瓶啊！

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第四名：雙子座

好玩最重要，每天都要過得有趣，玩著玩著只有年齡數字不斷往上跳。關於「成熟」，順其自然地面對就好。

第三名：射手座

射手內心柔軟，非常善良與純潔，總用「佛系視角」看事情，成熟的晚，是光增長年紀與尺寸的大型寶寶。

第二名：雙魚座

永遠活在自己吹出的幻想泡泡中，天真浪漫程度讓旁人傻眼，雙魚們永遠不想長大，永遠想個小王子、小公主一般。

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第一名：牡羊座

喜怒哀樂全寫在臉上，要參透牡羊所想很容易，簡單又樂觀，直來直往的個性，完全沒有心機，但也容易暴衝。「成熟」兩個字是與牡羊最不相干的字眼。