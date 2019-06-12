集合囉！HOLA玩具總動員抱枕太可愛　兩件88折通通買起來

▲HOLA X Toy Story 4系列推角色抱枕，放在家裡萌翻啦！單個售價699元，特價599元。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

等了9年迪士尼《玩具總動員4》電影終於要上映啦！居家通路HOLA看準最新話題，推出Toy Story系列居家用品，除了胡迪與巴斯光年外，其他包括翠絲、抱抱龍、蛋頭、三眼怪、熊抱哥及火腿豬全都有，其中造型抱枕設計超可愛，還有「回聲玩偶」能重複使用者的話再說一次，感覺好療癒！

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▲三眼怪煎鍋讓早餐就很療癒，售價899元，特價699元。

HOLA X Toy Story 4系列即起陸續上市，商品包括寢具組、涼被、抱枕、頸枕、玩偶、鐵製煎鍋之外，另設計組合式收納抽屜櫃、保潔墊、手把式雙層玻璃杯、具保冰效果的輕量冰晶杯與多用途擦拭巾等，其中最特別就是能重複使用者的話、具回聲功能火腿豬與三眼怪玩偶，單品售價159元起。

▲HOLA X Toy Story 4系列單人純棉被組，售價 3,880元，特價5,580元。

▲多用途擦拭巾售價199元。特價159元。

而造型抱枕也相當可愛，形狀也依照角色人物而有分別，包括三眼怪、胡迪、巴斯光年、熊抱哥、火腿豬5個角色，統合顏色也讓居家氛圍更柔和，即便是大人風裝潢也很適合，呈現出輕鬆不幼稚的有趣風格。

▲火腿豬造型玩偶，售價899元，特價799元。

HOLA表示，玩具總動員每個人物皆具明顯個性，成員間的互動互助，呈現出熱鬧且溫馨的味道，成為聯名商品的主要發想，希望使用者也能感受到此氛圍，6／20起至7／17期間，民眾購買該系列商品2件以上，享特價再88折。

近期玩具總動員話題熱，連丹麥品牌PANDORA也趕搭，推出4款925純銀吊飾，胡迪的手腳還會移動，戴上街實在太可愛，NEW ERA也推聯名帽，售價1,680元、全黑與雲朵款1,380元。