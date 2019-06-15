「開口需要勇氣，不說遺憾，說了後悔」　9句道破那些年暗戀的心酸　

編輯／Rose 圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博

大陸校園青春劇是永遠不敗的大熱主題，近期改編自八月長安同名小說的《暗戀橘生淮南》熱播中，且分為網劇與電視劇版本，網劇搶先播出，一開播就收視亮眼。該劇描述女主角洛枳長達10幾年的暗戀，將獨自暗戀的心酸與小幸福描寫得深刻，讓觀眾看得感同身受。

以下9大金句，徹頭徹尾的描寫了「那些年，關於暗戀的二三事」，讓所有暗戀過的人看了覺得好心疼啊！

【1】我們每個人都有秘密，而我的秘密叫做暗戀。

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【2】順其自然和主動出擊沒有優劣之分。只是在愛情裡，上帝更偏愛勇敢的人。

【3】我曾經寫過一本很厚的日記，日記裡只有一個內容，字字句句只描述了一個人，是我喜歡的人。

【4】請和我講講他。我很了解他，可是我就是想提起，想聽你講講他，講講我喜歡的這個人。

【5】開口是需要勇氣的，一種承擔責任的勇氣。因為不說是遺憾，說了是後悔。

【6】「我愛你，但與你無關」是一句文藝而高明的藉口，挽回了包括她在內的無數人的面子。

【7】暗戀，世界上最容易保全也最容易毀掉的感情。

【8】能遇見，就夠了吧！哪怕沒有修成正果，只要結局不是太悲慘，都好過空白。

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【9】所謂浪漫，就是沒有後來。