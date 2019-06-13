邵雨薇尬戲不洗澡　少做「這件事」隔天起床會哭哭

▲邵雨薇天天勤保養，養成發光好肌膚。（圖／翻攝自邵雨薇FB、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

「微雨女神」邵雨薇昨（6/12）替韓系美妝品牌蘭芝站台，被問到如何養出像她一樣好膚質？她分享拍攝時打燈會讓肌膚變得乾燥，一乾燥就會開始冒油，所以回家第一件事就是徹底清潔，再做足保濕，她發現臉部保水度夠，細紋、暗沉都能迎刃而解，就連膚色都亮了一號。

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記者會上她更分享，她每天起得早，就是為了起來吃早餐，之後洗臉刷牙再進行按摩保養，早上的醒膚尤其重要，她會用保濕精華塗滿整臉，接著用手由下往上拉提按摩，手必須使點勁，這樣不僅保濕做足，同時幫助消水腫。

當然她也曾膚況拉警報過，之前尬戲回到家倒頭就睡，睡到早上才卸妝，沒想到三天後肌膚開始冒粉刺、痘痘，真的讓她超想哭。從那次開始，她告訴自己再累一定要卸妝，保養程序簡單做好，可以不洗澡，但臉部一定要打理好。

之前拍電影《陪妳很久很久》時，肌膚也大過敏，鏡頭上一顆一顆的疹子讓她超崩潰，她奉勸大家在重要時刻不要亂換保養品，並注意多加強保濕。隨著夏天來到，她防曬妙招就是做足物理防曬，把自己用衣服包好、傘撐好，當然防曬產品也一定要擦，有時窗外的紫外線也會折射進來，不得不防。

除了把臉蛋顧好，身體保養她一星期去角質一次，還會去做排汗課程，排汗能幫助身體代謝，更能把體內堆積髒污通通排乾淨。每天洗完澡都會搭配身體乳按摩，從最容易乾燥的小腿開始抹，接著是膝蓋、大腿，想要擁有一雙美腿，多按摩就對了！

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