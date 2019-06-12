男大生用變性濾鏡扮16歲少女　意外揪出剛受表揚的「戀童癖警察」！

▲網路上潛藏很多戀童癖，專對未成年者下手。非當事者。（示意圖／pakutaso）



國際中心／綜合報導

舊金山灣區20歲的亞裔大學生伊森（Ethan），不久前得知女性友人被網友騷擾，於是他親自假扮成女學生，在網路上創建一個帳戶叫艾斯特（Esther），打算用這假帳號來揪出潛藏的「戀童癖」網友，避免更多人受害，想不到無意間釣出一名受過表揚的員警，私底下竟然是個對未成年少女情有獨鍾的變態。

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▲警察竟然私下對未成年少女傳騷擾訊息。（圖／翻攝自聖馬刁市警局）



據CBS News報導，最近Snapchat的拍照功能中有一款濾鏡很流行，可以替人物進行性別變換，伊森就用此功能把自拍偽裝成小女生，並放到交友軟體Tinder上，打算看看裡面究竟有多少戀童癖。

某天他收到一名40歲大叔的私訊問「今晚有空出來玩嗎？」伊森馬上回覆對方「我只有16歲喔」想不到大叔卻興奮的表示沒關係，未成年不構成問題，接著便發送一大堆越來越露骨的訊息。

伊森把對話截圖後交給警方，想不到員警調查後發現，這個變態大叔竟然也是位警察，名叫戴維斯（Robert Davies），任職於聖馬刁市 （San Mateo）警局，而且不久前才被表揚「領導有方」，沒想到私底下卻偷偷誘導未成年少女發生性關係。

聖馬刁市警局局長曼海默（Susan Manheimer）表示，「這是對我們警察形象的一大侮辱」，並在第一時間把戴維斯逮捕到案，將依法對他做出後續懲處。