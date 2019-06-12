監視器拍到「詭異生物」外八走過　1100萬網友驚：哈利波特精靈多比現身？

So I woke up Sunday morning and saw this on my camera and am trying to figure out...what the heck?? First I saw the shadow walking from my front door then I saw this thing....has anyone else seen this on their cameras?? The other two cameras didn’t pick it up for some reason. 由 Vivian Gomez 發佈於 2019年6月6日 星期四

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州（Colorado）驚現詭異生物？當地一名婦女維薇安（Vivian Gomez）6日在臉書張貼一段自家門前車道的監視器畫面，只見一個有著大大耳朵、身材矮小的生物突然從左下角出現，揮舞著雙臂、一邊以外八方式快速離開。由於牠的模樣像極了《哈利波特》系列電影中的小精靈多比（Dobby），立刻引起了網路一陣熱議。

根據《Inside Edition》網站報導，住在科羅拉多泉市（Colorado Springs）的維薇安一天早晨醒來時，突然察覺到好像有東西從她家經過，於是上前查看安裝在車道周遭的3支監視器，其中，有2支監視器不知道為甚麼突然故障，沒有拍下任何畫面，剩下的一支監視器則記錄下了非常奇怪的一幕，令她震驚不已，決定發布到臉書上求助，想釐清到底是怎麼回事。

▲ 車道左下角突然出現一道黑影 。（圖／翻攝自Facebook／Vivian Gomez）

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▲ 一個身材矮小、垂著大耳朵的詭異生物走了過去 。（圖／翻攝自Facebook／Vivian Gomez）

▲ 詭異生物一邊模仿鳥類拍翅膀，一邊外八走路 。（圖／翻攝自Facebook／Vivian Gomez）

在這段只有10秒的影片中，可以看到深色轎車的右方先是閃過一道黑影，接著一個看起來全身赤裸、垂掛著長長耳朵的生物從畫面左下角竄出， 搖搖晃晃的快步經過轎車，走道一半還躬起雙臂，像在模仿鳥類拍動翅膀一樣，往夜色中走去。

整段神祕的影片不到一週就吸引超過1100萬人觀看、4.7萬人按讚、15萬人分享，大家都紛紛在下方留言猜測「這是不是外星人啊？頭型跟身型都很像。」「影片中一左一右有兩個影子，會不會是誰在操控這個精靈造型的傀儡娃娃，想要嚇嚇妳」、「其實是妳的兒子半夜在夢遊吧！」「我覺得是附近哪個調皮的小孩在惡作劇，你看他像不像是把衣服套在頭上。」「是妳後製剪接出來的吧！我不相信。」除此之外，還有很多人覺得這個生物外型長的很像《哈利波特》裡頭的家庭小精靈「多比」。

▲ 詭異生物與《哈利波特》裡面的小精靈多比有些相似 。（圖／翻攝自Facebook／Vivian Gomez、維基百科）

對此，維薇安強調，自己絕對沒有對影片動過手腳，畫面中的生物也不可能自己才9歲兒子鮑比（Bobby），因為她絕對不會讓孩子在深夜一個人跑出去遊蕩；另外，在整個社區的其他孩子當中，也沒有人長得像畫面中的生物，或是會做出這樣的奇特行為。