有5個夏威夷這麼大！　月球地底藏大量「不明物質」無人可解

▲科學家發現月球地底有大量物質。（圖／翻攝自NASA／戈達德太空飛行中心／亞利桑那大學）

國際中心／綜合報導

《地球物理研究通訊》最新研究指出，月球地下埋藏著大量的「不明物質」，而且重達2.1萬噸，科學家形容「相當於5個夏威夷這麼大」，但是目前技術無法得知這些物質到底是什麼，除非有人登上月球才有可能找出答案。

據Metro報導，德克薩斯州貝勒大學的詹姆士（Peter B. James）指出，大約42億年前，有顆巨大小行星撞上才剛形成的月球，在表面留下大面積陰影，形成了後來的南極-艾托肯盆地（South Pole-Aitken basin），而當初撞擊時產生的外星物質，「至今還好好的保存在月球地下300公里處」。

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▲月球表面有許多被撞擊過的坑洞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



起初是為了測量月球周圍重力強度的細微變化，意外發現南極-艾托肯盆地地底有大量物質，詹姆士認為「這項發現解釋了為何月球南極的重力會出現異常」，很可能就是受到地底的不明物質影響。

據了解，南極-艾托肯盆地是目前已知太陽系最大且最古老的撞擊坑，直徑大約2500公里、深度13公里，如果放到地球上，直徑比6個台灣還要長。