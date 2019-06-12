買珠寶也能做慈善　寶格麗、HEARTS ON FIRE獻愛

▲模特兒佩戴寶格麗Save The Children銀質縞瑪瑙與紅寶石項鍊，背面是慈善基金會的徽章，24,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品投入慈善事業不遺餘力，各品牌尤其關注環境與動物保育、婦女與兒童議題，寶格麗（BVLGARI）與Save The Children 救助兒童會合作邁入第10年，已在全球籌集近27億元的善款，透過教育力量幫助150萬名兒童，今年再推全新「SAVE THE CHILDREN」珠寶系列，並設立一個極具挑戰性的新目標：在一年內，捐助救助兒童會的總款項要達到30億元。

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▲寶格麗Save The Children 銀質黑陶瓷項鍊（上）約19,500元，手鍊18,600元。

新款項鍊墜飾採用純銀與縞瑪瑙材質，墜子外圈銘刻品牌雙LOGO，上方鑲嵌莫三比克紅寶石，背面則是慈善基金會的徽章；另有純銀搭黑陶瓷戒指、手鍊與項鍊設計，每售出一款，寶格麗即捐贈約3000元給救助兒童會作為慈善基金。

▲寶格麗Save The Children 銀質黑陶戒，17,500元。

美國鑽石珠寶品牌 HEARTS ON FIRE也投入慈善，攜手創立於1864年的美國慈善機構GIRLS INC.，推出以優雅蕾絲圖騰為靈感的LORELEI系列慈善珠寶，銷售部分所得收益將捐贈GIRLS INC.，用於支持與教育年輕女性職涯與心理發展，鼓勵發揮創意、勇敢追夢。

▲HEARTS ON FIRE LORELEI長項鍊為可翻轉式設計，596,000元。（圖／HEARTS ON FIRE提供，以下同）

HEARTS ON FIRE實際邀請GIRLS INC.旗下的年輕學員，與品牌設計團隊、珠寶工匠一同創作LORELEI 系列慈善珠寶，甚至參與上市與銷售，獲得難得的實習經驗。新作擁有如蕾絲般的花朵線條，美鑽從中央向外延伸出立體螺旋圖騰，象徵女性持續在愛中成長茁壯。

▲LORELEI戒指一面鑲嵌紅寶石（上），另一面為鑲鑽設計，139,000元。

從側面欣賞LORELEI珠寶，可見優美的圓弧曲線，更令人驚喜的是戒指與長鍊首度加入翻轉式設計，一面是鑲嵌圓形明亮式切割美鑽，轉過來另一面鑲上人道開採的紅寶石，是HEARTS ON FIRE首次在作品中加入彩色寶石，可自由翻轉戒指或項鍊的任一面搭配服裝。

▲LORELEI跨指戒（上）425,000元，此系列最入門的鑲鑽手鍊54,000元。