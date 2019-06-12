同性戀最高關7年！波札那高院推翻殖民時代舊法　非洲彩虹升起

▲ 波札那高民眾同舉彩虹旗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南非內陸國家波札那（Republic of Botswana）高等法院11日推翻殖民時代將同性戀關係定為犯罪、最高可處7年有期徒刑的法律，是為非洲LGBT權利運動的新里程碑。該國3名法官一致裁決，這項法律違憲，歧視性且違反公共利益。

法官艾布魯（Michael Elburu）指出，「民主社會是包容、多樣化及思想開放的。這條歧視性法律不僅損害LGBT族群的利益，更阻礙社會發展。社會包容對消除貧困及促進共同繁榮至關重要」，宣布自維多利亞時代施行至今的法條無效，下令修法。

自1965年起實施的刑法第164條規定，「任何違反自然秩序中人對肉體知識的行為」皆屬違法，最高可判處7年徒刑；刑法第167條規定，無論在公開場合還是私下，「嚴重猥褻行為」都應受到懲罰，最高可判處2年徒刑。

據當地媒體報導，一名21歲波札那大學學生3月將此案告上法庭，認為社會已經有所改變，同志應該受到接納。11日裁決結果出爐，擠滿民眾的法庭頓時爆出歡呼。

人權觀察（Human Rights Watch）高級研究員戈沙爾（Neela Ghoshal）向CNN表示，撒哈拉沙漠以南的非洲49個國家中，有28國擁有處罰同性關係的法律；而波札那高院判定相關法律侵犯隱私權，屬公然歧視，在非洲大陸樹立強而有力的先例。