三度試射飛彈　美認北韓在挑釁：想挫敗飛彈攔截系統

▲北韓5月發射3枚火箭。（圖／朝中社，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

北韓2016年發射26次飛彈、2017年發射18次，今年5月又再度發射3枚火箭。對此，美國認為這是北韓的挑釁，想挫敗飛彈攔截系統，將此定位為「KN-23短程彈道飛彈」，且北韓的飛彈技術已經有所改良。

綜合外媒報導，北韓在5月4日、9日發射3枚火箭，對此，美國國會研究處（CRS）發表「北韓的核與彈道飛彈專案」（North Korea's Nuclear and Ballistic Missile Programs）報告，將此認定為「KN-23短程彈道飛彈」，是北韓的挑釁。

報告中指出，北韓發射飛彈是將重點擺在測試挫敗飛彈攔截系統的意義，並透過改良飛彈用固體燃料及導向裝置的性能，避開終端高空防衛系統（又稱薩德反導系統，THAAD）等飛彈防禦系統。

美國國會研究處認為，北韓因為此次發射飛彈，在「將彈道飛彈從液體燃料轉變為固體燃料」方面取得進展，固體燃料可以減少再裝填時間，化學上也較為穩定，顯然北韓飛彈技術已有改良。

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▲美方認為，北韓領導人金正恩下令進行火力打擊訓練，飛彈技術已有改良。

事實上，北韓在去年6月川金會前，為試圖拆除（平安北道東倉里）西海衛星發射場的解釋就是，「由於確定試驗部署固體燃料發動機的方向了，因此不再需要液體發動機發射場。」

除了美國軍方，美國議會也認為北韓試射攻擊用彈道飛彈是挑釁。不過對於美國看法，南韓軍方保持沉默，僅回應「還在分析中」。