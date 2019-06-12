暈眩一倒…老翁「脖頸遭鐵架刺穿」　雙手緊撐半跪「地上一灘鮮血」

▲馬來西亞78歲翁被鐵柵欄刺穿下顎。（圖／翻攝自微博游游大太平群組，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞11日發生一起恐怖事故，霹靂州太平甘榜務央一名78歲老翁洪鴻春因病就醫，但卻在等藥過程中突然暈眩倒下，下顎被走廊的鐵柵欄刺穿，血流滿地。

綜合外媒報導，洪鴻春因為腹痛、肛門出血等舊疾復發問題，由兒子在11日清晨帶著他到診所就醫，診所醫生建議他轉到大醫院就醫，等到太平醫院檢查結束後，已經耗費一整個上午。

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▲地板上都是鮮血。

醫生告知洪鴻春可以出院，只要等待兒子拿藥即可，誰料，洪鴻春在等待時突然暈眩，身體一個不穩就倒向一旁，但走廊一排都是鐵柵欄，就這樣直接刺穿洪鴻春的下顎，洪鴻春無力自己爬起，只能半跪於柵欄旁，雙手緊緊拉住柵欄，白色的地板上則有一灘鮮紅血跡。

兒子拿藥返回後，被此景嚇壞，立刻請求醫生、護理師幫忙，將洪鴻春移開柵欄後止血，接著送入手術室，緊急縫了數十針才穩定情況。

報導指出，還好洪鴻春發生意外後，旁邊就有人發現並立即給予幫助，加上鐵柵欄並非尖刺造型，沒有刺穿脖頸處的要害，急救後洪鴻春已無大礙，目前仍住院觀察。

▲所幸旁人及時幫助，老翁目前並無大礙。