拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

▲右邊是手榴彈，左邊是黑黑的酪梨。你看有像嗎？(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

通常來說，劫匪搶銀行可能會拿刀、甚至拿槍。但你聽說過拿水果搶銀行的嗎？日前以色列有一名男子帶著一顆酪梨就去搶銀行， 而且連搶兩家都成功！

福斯新聞網周一(10日)報導，該男子今年47歲，是以色列南部貝爾謝巴市(Beersheba)附近貝都因村(Bedouin)的村民。5月中旬時，他盯上貝爾謝巴某購物中心裡的一家郵政銀行，大膽行搶。

他進去後，先遞給櫃員一張拼錯字的支票，要求兌換現金。正當對方一臉狐疑之際，他突然掏出一枚橢圓形的黑色物體，大聲威脅說：「把抽屜裡的錢都交出來！把錢裝進袋子裡，不然則我就把它扔出去！」

銀行櫃員一瞧，那不是「手榴彈」是什麼？她嚇得馬上把抽屜裡近兩萬新謝克爾(以色列貨幣，約等於17.4萬元新台幣) 的現鈔全都給了搶匪。 搶匪輕鬆得手。

5天後，他又重施故技，跑進了郵政銀行的另一家分行，拿著「手榴彈」亂揮，說要把銀行給炸了。這一回，他又成功劫走了約1.2萬新謝克爾(約10.4萬元新台幣)現金。

兩家銀行先後都報了案。由於作案過程中，搶匪都戴著帽子和墨鏡，警方從監視器影片中得到的線索很少。但有一點，他們透過監視器可以確認：那才不是什麼「手榴彈」，分明是顆塗黑了的酪梨！

警方最終還是成功循線追蹤到並逮捕該名劫匪。該男子有犯罪前科，曾因搶劫罪坐牢3年。此案目前還在進一步調查中。

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▲監視器拍攝到搶匪拿「手榴彈」搶劫時的畫面。(圖／翻攝自網路)