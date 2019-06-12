闖進飯店性侵未成年大陸女生　戀童癖牧師遭判刑6年

▲李維拉因為性侵未滿13歲的大陸女生，被判6年徒刑。（圖／西柯汶納警方檔案照與監視器影片截圖)

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯KLTA電視台報導，洛杉磯地方檢察官辦公室周一(10日)發布聲明說，一名41歲牧師因為去年闖進西柯汶納(West Covina)一家飯店的房間，性侵 一名未滿13歲的中國大陸女生，遭判刑6年。

此案發生在2018年2月7日。西柯汶納警方公布了飯店監視器的畫面，鎖定了犯罪嫌疑人李維拉(Douglas Rivera)。他是格倫代爾市(Glendale)「上帝吉普賽基督教會」(God’s Gypsy Christian Church)裡的牧師。

據指出，案發當時李維拉把他的卡車停在兩名分別為10歲和12歲女孩所住的飯店房間外面，他一邊看著這些女孩，一邊在卡車上自慰。之後，他闖進飯店房間，性侵了其中一名女孩。報導引述當地政府部門的話說，該兩名女生均為一個大陸旅行團的團員。

李維拉在案發後不到一個星期就向警方自首。他被指控涉嫌性侵、不雅暴露與竊盜等多項罪名。後來獲准以28萬美元交保。 報導指出，李維拉去年4月時曾對上述指控不認罪。但在本月10日判決時，李維拉對所犯的罪行並沒有提出異議。

根據洛杉磯地方檢察官辦公室聲明，李維拉餘生將被登記為性犯罪者。