大馬瘋傳「男男戀」性愛影片　內閣副部長被爆是主角！

▲哈茲阿茲在臉書上公開承認，自己就是瘋傳的「男男戀」性愛影片裡的主角。(圖／翻攝自哈茲阿茲臉書)

國際中心／綜合報導

馬來西亞社群媒體從周一(10日)晚起瘋傳數段「男男戀」的性愛影的片。馬國一名內閣部長遭點名是影片中的主角。

據《海峽時報》等外媒報導，瘋傳的除了一張截圖之外，還包括數段長達1分鐘到3分鐘的性愛短片，當中可見兩名男子全身赤裸、躺在床上有擁抱等動作。影片是在一個昏暗的房間內拍攝，但仍可看清兩名男子的臉龐。

周三凌晨兩點半左右，產業部副部長：拿督斯里山蘇伊斯干達(Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin)的高級私人秘書莫哈末哈茲阿茲(Muhammad Haziq Abdul Aziz)，在自己的臉書專頁上PO出了影片，承認自己就是影片中的主角之一。

他說：「我，哈茲阿茲在此發誓，我就是日前瘋傳影片裡、跟部長(斯里山蘇伊斯干達)在一起的人。」他並且抨擊涉案部長沒有資格擔任領袖。

據他指出，上述影片是在他不知情狀況下拍攝，日期是5月11日，即山打根補選期間，地點則是當地的福朋酒店。

稍早前，馬來西亞首相馬哈迪周二在記者會上表示，對他的內閣裡有部長涉及性醜聞影片一事不知情。他稱自己也是剛剛才聽說此事，需要先瞭解一下。他說 ：「如果你們(記者)知道，可以向我彙報。」

由於《馬來西亞刑法》闡明男同性戀性行為違法及違反自然規律，因此此此案後續展備關注。