日本男子的梅雨季一周穿搭　防水涼拖＋機能外套方便又有型

一年也漸漸到了年中，往往讓人備感炎熱的六月份也是梅雨季到來的時刻，相信近期的大家肯定都非常有感雨季的來臨，雨不停的時候，對於穿搭也似乎造成了一些影響，挑選的顏色及單品皆相當重要。別讓夏日雨季破壞了你搭配的興致，來看看日本型人們是如何在梅雨季節裡依舊穿搭出特色！

下雨也不怕！防水／戶外感涼鞋

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下雨天最怕遇到的就是鞋襪濕透的窘境，這時正是戶外涼鞋上場的時刻，透氣舒適外，防水的特性即便是淋到雨也不受影響。而與涼鞋最適合的搭配便是短褲了，讓下身能完成一致性的清爽感！

穿長褲時，深色是必要！

為了避免雨天讓衣物弄髒而顯得狼狽，在長褲的選擇上還是以深色為主，如果是帶有機能防水布料的會更佳；而為了避免整體過於單調，上身可以選用有著高注目度的色調或圖紋與其搭配，最後再以橡膠製的拖鞋式涼鞋做收尾。

偏涼雨季時正好穿上的機能外套／風衣

在雨季的時刻總會突然有些涼意，這時也是拿出機能外套的時候了，簡單地罩在 T-shirt 外頭，防風又擋雨外，更能替整體增添一些層次感。

夏日層次必備的機能背心

而說到了層次感，當然不能漏了具備機能特性的背心了，不僅與 T-shirt 相配，也能和襯衫毫無違和地搭配；像是上述提供的穿搭樣貌皆能再添入背心做適當地層次，讓整體更添造型感。

Photo : WEAR

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