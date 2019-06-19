清新自然的形象就靠白襯衫！5套穿搭參考　寬鬆舒適展現溫柔女人味

「白襯衫」能使衣著形象提升幹練氣質，在上班或正式場合尤其適合拿來作為上衣搭配。但一般常見的翻領白襯衫太過基本，容易讓人感覺有些單調無趣，推薦選擇融入一些特色設計細節的款式，像是無領或長版襯衫，不僅為整體製造多變性，還能連結出自然而印象感的衣著品味。

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想知道白襯衫有哪些搭配方式，又要如何才能營造迷人的知性衣著感呢？就跟著以下日本女生的穿搭示範，利用白襯衫打造與眾不同的風格焦點吧。

無領襯衫 + 針織褲

無領白襯衫外型與大口袋設計，讓單品增添一股令人過目難忘的簡約風格，混搭腰帶綁結不僅能修飾出顯瘦視覺感，再利用針織長褲混搭就能提升出氣質度滿分的溫柔氛圍。

V 領襯衫 + 寬褲

無釦造型的 V 領白襯衫不經意地露出鎖骨線條，意外讓襯衫也能擁有女人味十足的魅力。簡單搭配寬直筒褲和高跟涼鞋，使整體顯得更輕盈並呈現簡單好感的造型感受。

立領襯衫 + 牛仔褲

當想展現時髦與品味兼具的穿搭時，推薦利用長版白襯衫單品以俐落的硬挺版型傳達率性的街頭 Look，再選搭背心與內著牛仔褲，立即突顯格外搶眼的注目層次。

長版襯衫 + 格紋褲

換上柔軟質料的長版白襯衫，使造型散發鄰家女孩的清新印象。選擇格紋褲與撞色平底拖鞋穿搭，將小細節點綴出注目視覺，隨性側背帆布包便能詮釋迷人的日系衣著。

Photo : WEAR

Text : Layla

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