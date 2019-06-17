照片印花、LOGO正夯！學日妞用4種T-shirt穿出高流行感

T-shirt 絕對是每個人衣櫃裡必備的服裝，和任何服飾及風格都能協調搭配，是一款不會出錯的王道級單品。但本季該如何選擇能穿搭出高流行感的 T-shirt 呢？本回整理出幾款日本雜誌強烈推薦的款式，只要一件就可輕鬆打造日系感穿搭，趕緊參考後再開始準備入手吧。

照片印花 Tee

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照片印花圖案的 T-shirt 有著簡約摩登的印象，挑選黑灰白等無彩度的顏色作為底色能更襯托印花圖案，再搭配色調偏深的鮮艷色下身就能帶出既活潑又沈穩的風格，令人印象深刻。

Logo Tee

定番的 logo T-shirt 款式在今年推薦可以選擇以略大尺寸款式呈現復古的造型印象，再套上寬鬆的長圓裙，悠閒自在的氛圍十分適合戶外活動滿檔的春夏兩季。

手染 Tee

再度重回流行市場的漸層手染 T-shirt 既能展演民俗風格，還為衣著加入了幾分嬉皮印象。搭配黑色下身除了收斂整體視覺印象外，也為整體造型加入部分摩登的元素，踩上高跟涼鞋則更增添女性風情。

細節設計 Tee

如果穿膩了一般 T-shirt，有著特色細節設計的款式是很好的選擇。不管是背後扭結還是下擺開岔都是本季常見的變化款式，加入了小巧思的上衣不管怎麼穿搭都有看似精心搭配的完整造型感，正式場合著用也不違和。

Photo : [.st]

Text : Deby

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