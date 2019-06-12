來自地獄的獵犬！永凍土挖出4萬年前冰封狼頭　「比現代狼大2倍」保存超完整

▲科學家在西伯利亞永棟土發現冰河時期的巨大狼頭。（圖／翻攝自SiberianTimes，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

西伯利亞的永久凍土層在2018年發現一隻3萬年前的「幼獅遺骸」，肌肉、內臟、骨骼甚至毛流都清晰完整，高保存度令人驚訝。如今，科學家公布同地區發現的一顆長40公分、來自冰河時期的狼頭，幾乎是現代狼的2倍大。

綜合外媒報導，科學家在西伯利亞永凍土的雅庫特地區（Caxaлap）發現了一顆巨大狼斷頭，頭部有將近40公分，牙齒巨大銳利、毛髮濃密，整個頭及臉部都相當完整，連大腦都沒有損傷。

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▲狼頭相當完整，大腦幾乎沒有受損。

科學家推測，現代狼的頭約23至28公分，發現的這顆斷頭已經將近2倍大，不太可能是遠古獵人的戰利品，最早抵達俄羅斯北部的人也是3萬多年前才出現，因此這隻狼可能是來自4萬多年前的冰河時期。

雖然這頭巨大狼為什麼會被砍頭，原因尚不清楚，不過俄羅斯科學家普羅托波夫（Dr Albert Protopopov）指出，這是第一次發現保存完整的成年更新世狼（Pleistocene，亦稱洪積世，時間自2,588,000年前到11,700年前，為地質時代中新生代第四紀的早期）。

事實上，這隻狼跟先前的幼獅是同一批被發現，除了都有如猛瑪象一樣厚的皮毛外，這隻狼還有更可怕的尖牙。未來，科學家將拿這隻狼的DNA與現今的狼做比對，了解生物肌肉、器官、大腦、體能及生態等轉變，試圖分析進化過程及重建牠們的外貌。

▼先前發現的幼獅。