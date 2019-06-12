氣10歲兒弄髒車　老媽獨留他在38度酷熱公路上「活烤」

▲布朗將兒子獨自留在酷熱的公路上。（圖／翻攝自Facebook／Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4）

國際中心／綜合報導

美國德州一名母親布朗（Kesa Brown）不爽10歲的兒子不小心弄髒車子，氣得將人趕下車，讓孩子獨自頂著38度高溫在公路上行走，最後反而因為觸法被逮捕。但警方進一步調查發現，布朗先前曾涉及另一件與兒子有關的案件，沒想到還在保釋期間就又被抓。

根據《紐約每日新聞》報導，德州哈里斯郡（Harris County）警方8日在加油站附近發現一名10歲的少年，身邊沒有大人陪伴獨自行走在公路上，加上當時氣溫高達38度，相當炎熱，走在沒有任何遮蔽物的公路上根本就像是在被太陽「活烤」，於是主動上前關心詢問，這才知道孩子是被自己的媽媽丟包。

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▲少年表示，自己是因為不小心弄髒車子才會被趕下車。（示意圖／達志影像，與本案無關）

少年提到，因為他拿食物的時候不小心弄髒車子，才會被媽媽趕下車。警方得知孩子的身分後，花了1個小時循線追查，總算找到媽媽布朗；但被問到為何沒有主動與相關單位聯繫尋找兒子，她只回答，「因為我的駕照在德州是無效的。」

再進一步追查，警方發現布朗先前涉及另一起與兒子有關的案件，沒想到還在保釋期間又觸法，於是先將少年交給另一位到場的監護人，再把這位不負責任的媽媽逮捕，當地法院預計會在8月12日開庭審理此案。