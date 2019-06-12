沒補貨會心慌！5款最新話題面膜，用了就有感

▲敷對面膜很重要，留意以下五件事。（圖／翻攝自Pinterest)

記者曾怡嘉／綜合報導

據調查顯示，台灣女生愛用面膜位居世界之冠，敷面膜不是放在臉上就好，如何敷才能敷得安全又能發揮保養最大值，以下五點必須牢記。同場加映最具話題的5款面膜，挑一款最適合的來寵愛自己吧！



1.以小面積試用一下

第一次使用的面膜，若擔心相關成分是否適用自己的膚質，可以先試用在肌膚小區塊，降低過敏的可能性。

2.徹底清潔後再使用

敷面膜前須徹底卸妝、清潔、甚至去角質，讓肌膚吸收力更佳。

3.片狀面膜最多敷20分鐘

建議依照面膜包裝說明時間、定時提醒，以避免敷過長時間、讓水分蒸發散失。

4.敷面膜不要有太大表情

建議敷面膜時可以平躺，根據研究平躺能幫助面膜中的精華更易被肌膚吸收，盡量不要有太多表情，以確保臉部肌理的緊緻平滑。

5.保濕產品鎖住養分

使用面膜後再使用乳液或面霜、將面膜導入的水份與精華液鎖住，才能使面膜的保養功能發揮到極致。

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