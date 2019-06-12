科學家實驗「驗證霍金最後理論」：黑洞會蒸發！

▲黑洞蒸發論幾乎快要被證實。（圖／取自EHT collaboration）

國際中心／綜合報導

自從英國物理學家霍金過世後，對於宇宙黑洞的研究，不少天文家都希望可以做出突破。在電影中所看到的黑洞都是能夠「吞噬萬物」或是被吸入後就會進入到另外空間的形象，然而在霍金過世前就曾提過，黑洞其實並不是全黑，甚至還會蒸發，只是需要10個58次方年才有可能蒸發0.0000001％的質量。

綜合外媒報導，過去霍金提到黑洞會透過粒子放射產生光亮，這些粒子最終究會吸光黑洞，這項稱為「黑洞蒸發論」因為一直無法提出證明，但直到最近終於有觀察實驗證明這些「吸光黑洞的粒子」確實能夠被找到。

此外，霍金過去也提到黑洞其實有粒子輻射，在對撞之後產生出光芒，所以黑洞其實更貼近「灰洞」之後粒子輻射也被稱為霍金輻射，而黑洞吞噬這些負質量的粒子，黑洞本身的質量就會減少，長久下來黑洞就會消失，只是過程相當緩慢，霍金認為黑洞需要10個58次方年才能蒸發0.0000001％的質量。

日前科學家在實驗中模擬霍金輻射，發現黑洞中的確可能輻射，且能滿足宇宙中存在的冷物質跟聲波，若按此推論，那麼黑洞蒸發就很有可能是真的，讓科學家們相當振奮。