精準預測中國貿易戰下一步！　 彭博：華爾街全都在關注「他」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國華爾街最近發現，有位「神秘人物」掌握了很多貿易戰內線消息，他在推特PO出的消息大多都是精準預測，追蹤人數在短短1個月內飆到5萬人。這位人物就是《環球時報》總編輯胡錫進，他日前向《彭博》透露，「因為工作性質的關係，我確實能得到一些『資訊』。」

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▲不少投資人都會看胡錫進的推特，來掌握中國下一步。（圖／翻攝微博）

胡錫進時常在推特上發表自己對當局政策的預測，包括中美貿易談判、華為包裹事件等等議題，他總能正確的推測出中國下一步，成為了美國投資人眼中的「關鍵政策預言家」。胡錫進接受《彭博》訪問時提到，「我不確定中國官員是不是刻意在向我透露這些資訊，但彼此都算是有默契」，自己在中國共產黨的宣傳計劃中，角色也是相當模糊。

美媒The Bear Traps Report創辦人麥當諾（Larry McDonald）表示，胡錫進的推特就像「中共版的川普推特」，很多美國的投資人、企業等等都會密切關注他的PO文，因為他提供的消息大多很準確，所以先前才因為一篇貼文，讓美國波音公司的股價暴跌到4個月來的新低，「他的推特就像是中共談判策略的一種管道」。

此外，大家也發現如果胡錫進PO文提到「Based on what I know」（據我所知）這幾個字，就代表這條消息非常可靠，他在聯邦快遞、留學警告以及中國創建國外公司黑名單的貼文中，都有清楚的提到這幾個字，而這些預測後來也被證實完全正確。

中國官方被問到這件事時，外交部發言人耿爽回應「我們不回應專家、學者、媒體、智庫的任何評論。」這番言論被視為是在與胡錫進做切割。