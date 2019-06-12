4條超破爛牛仔褲…專家鑑定要百萬！日男「心中聲音說要買」收藏名牌百年古董

▲日本4條破牛仔褲要價超過百萬。（圖／翻攝自TV-Tokyo）

記者林瑩真／編譯

好的牛仔褲值得養，養久了就是有價值的古著。日本一名男子20年前花10萬日圓（約2.8萬新台幣）在美國買下4條超級破爛的牛仔褲，結果專家一鑑定，發現這些牛仔褲要價超過100萬日圓（約28.8萬新台幣）。

日本節目《開運!なんでも鑑定団》邀請一名40歲收藏家古泉允章分享收藏品，其中有4條破爛不堪的牛仔褲相當特別。古泉說，這是他20年前讀大學時，意外在美國舊物市集中發現的，當下突然有個聲音告訴他「這必須買！」於是他手刀花了10萬買下它們，並掛在家中當作裝飾。

之後，古泉很常被朋友嘲笑「為何要拿垃圾當寶貝」，現在回想也不懂自己怎麼會衝動買下這些牛仔褲，因此想上節目請專家鑑定。至於他自己估價，4條牛仔褲估價約50萬日圓（約14.4萬新台幣），一度遭到主持人及嘉賓懷疑。

誰料，專家鑑定跌破眾人眼鏡，因為專家認為，這4條牛仔褲是Levi's百年前出品的古董，要價超過100萬日圓！專家表示，這4件牛仔褲應該是從美國舊金山金礦原址被挖出來的，是採礦工人的工服，工作結束後就丟在原地。

事實上，Levi's曾在2001年買下一件礦山挖出的牛仔褲，當時就出價500萬日圓（約新台幣144萬），而古泉允章這4條牛仔褲本就是該品牌百年前出品，相當有歷史價值，自然要價不菲。