不堪女友提分手…狠綁手腳再勒斃　暴力男「載遺體」飛車墜崖輕生

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記者林瑩真／編譯

日本青森縣深浦町發生一起墜崖事故，一輛載著一對男女的汽車墜落於40公尺高的懸崖下方。警方追查懷疑，是男方不滿女友提出分手，將女友綁手綁腳勒斃後，帶著女友的遺體飛車輕生。

綜合日媒報導，32歲的死者佐藤麻美原本在秋田縣能代市的速食店工作，但8日晚間與友人見面後就失聯，家屬找不到人，在9日下午報案。警方獲報，隨後在八峰町某車站找到佐藤麻美的車子，沿著國道101號持續北上，就在1.5公里外的餐廳停車場附近懸崖下方發現一對男女的屍體。

法警驗屍證實，佐藤麻美在汽車墮崖前就已身亡，除了雙手、雙腳被綑綁住以外，死因是遭人勒頸窒息。至於男性屍體，則是39歲的池島修壽，是秋田市的上班族，曾經跟佐藤麻美交往，但2日曾因毆打佐藤麻美鬧上警局，佐藤麻美也當場提出分手。

警方懷疑，當時佐藤麻美提出分手成為悲劇導火線，讓池島修壽狠下殺手，勒斃佐藤麻美又帶著她的遺體逃亡，最後墜崖輕生。 另外警方也查到，池島修壽死前一度向多名友人及女方家屬承認自己殺害佐藤麻美，準備輕生。目前警方依謀殺處理此案。

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