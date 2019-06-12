性別不能選擇！　梵蒂岡官方文件稱「男女互補以確保生育」挨轟過時

▲ 教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

梵蒂岡10日發布一份官方文件，駁斥「人類可自行選擇或改變性別」的觀點，並堅稱男性及女性在性行為中「互補」即是為了生育。梵蒂岡在6月同志驕傲月期間發表這份文件，立刻受到LGBT天主教徒譴責，稱其助長對同志及跨性別者的偏見和暴力。利益團體「新途徑」（New Ways Ministry）更指責，這將使對自身性別或性取向感到困惑的人更加迷惘，嚴重可能自殘。

這份名為《祂創造的男人和女人》的教育文件旨在幫助天主教教師、家長、學生及神職人員，以解決梵蒂岡教廷教育部（Congregation for Catholic Education）聲稱在性教育領域面臨的「教育危機」。

該文件呼籲，應在教育中建立「對話之路」，傾聽「性別理論」問題。然而，身為LGBT族群的神職人員也注意到，其中的內容完全出自教宗此前的聲明、梵蒂岡的文件、哲學家及神學家的論點。

耶穌會牧師馬丁（James Martin）指出，「LGBT族群的真實經歷似乎完全沒有出現在這份文件中。我們應該呼籲會眾針對性別問題進行對話及傾聽，我希望對話現在就開始。」美國最大LGBT權利組織「人權運動」的布朗（Jay Brown）指出，梵蒂岡此舉便是釋放「多元性別者的價值較低」的危險訊息。

教宗方濟各反覆強調，人們不能選擇自己的性別，但這份文件是梵蒂岡首度將此立場寫入官方文本。此前，在2012年，時任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）在一次談話中首次公開闡述梵蒂岡對此的立場。

《祂創造的男人和女人》呼籲，在家庭、學校及社會之間建立新的聯盟，在天主教學校提供「積極及審慎的性教育」，讓孩子們了解「男子氣概及女子氣概的一切原始真相」。

文中宣稱，酷兒是後現代文化中「自由概念的混淆」及「一時的欲望」的象徵，拒絕使用諸如「雙性人」及「跨性別」等用語；同時指出，男性及女性性器官在生物學上的「互補性」是為了確保生育。

新途徑組織負責人德貝納多（Francis DeBernardo）譴責，這些觀念已經過時、資訊有誤。此外，當代科學研究發現，「決定性別的因素」不僅僅侷限於可見的生殖器，而梵蒂岡卻忽略這些研究。他發表聲明指出，天主教會應鼓勵人們透過生活經歷選擇性別，「這是一個人發現上帝創造他們的奇妙方式的過程。」