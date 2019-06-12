侯佩岑靠「8小時輕斷食」維持完美體態　當媽後保養3分鐘搞定



▲侯佩岑出席記者會大方分享瘦身保養秘訣。 (圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

被眾多粉絲視為甜心女神的侯佩岑，今日出席寵愛之名記者會提倡居家煥膚的重要性，身為二寶媽還要兼顧演藝工作的她，狀態卻好到不行！不只膚質細緻又透亮，那一身毫無贅肉的纖細體態更是讓人驚嘆又羨慕。

對於大家很好奇的體態維持方法，她先前曾分享過靠著戒吃奶、蛋這兩種食物，不僅消除了難瘦的手臂肉和背後肉，成功瘦身，連皮膚狀態都變好，肌膚變平滑、粉刺少了許多。

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▲侯佩岑生了兩胎，身材依舊纖瘦的令人羨慕。 (圖／翻攝自侯佩岑FB)

除此之外，侯佩岑還有一招「8小時輕斷食法」，曾靠著這招在一個月內瘦下了5公斤，她通常在工作前幾天就會開始施行，「做這個真的很有效，會瘦很快！」作法就是一天當中只在8個小時內進食，「這8小時內想吃什麼都可以，比如我自己是選早上10點到下午6點這段時間。」其他時間就是只喝水，但如果真的很餓、很想吃東西的時候，就吃芭樂。她也提到，如果想要讓瘦身效果更好，還可以搭配戒奶蛋和澱粉，暫時先不要吃。



▲緊實小V臉加上細緻透亮的好肌膚，讓侯佩岑看來還是很有少女感。 (圖／翻攝自侯佩岑FB)

而說到肌膚保養，侯佩岑也頗有心得，對於保養從不馬虎，「保養對我來說已經是習慣了，不會有壓力。」直到現在，不管多累都堅持要把妝卸得很乾淨，也一定會把該擦的保養品擦完，雖然聽起來程序很多，但她每天保養只需要3分鐘就搞定，她笑說因為自從當了媽媽後，時間變得很少，「連洗澡都要洗戰鬥澡！」

平時喜歡用面膜養膚的她，覺得面膜是最簡單又方便的保養法，像是近期最愛的就是寵愛之名的維E抗皺保濕面膜，她甚至可以每天都用，還有自己的一套「面膜快速保養法」。在敷面膜前她會依當下肌膚狀況，先擦好需要的精華液或眼霜，再敷上面膜，敷完後再加上乳霜，「這樣敷面膜很簡單又很快速就能看到效果。」

她還提到，為了維持好膚況，使用微酸類保養品做居家煥膚很重要，可以幫助代謝粉刺和老廢角質，但她也提醒選對酸類保養品很重要，酸後的保養步驟更重要，選用專為酸後保養研發的面膜，除了位肌膚保濕補水，更能修護肌膚，改善敏感問題。



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