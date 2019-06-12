G20「川習會」只是鋪路　美商務部長：還不會與中國達成最終協議

▲ 美國商務部長表示，美中不會在G20峰會上達成最終協議。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

20國集團（G20）峰會月底將於日本大阪舉行，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11日表示，美國和中國屆時可能就貿易談判取得進展，但並不會在峰會期間達成最終協議。

美國總統川普10日才放話說，如果中國國家主席習近平拒絕在日本G20峰會上與他會面，他將會啟動第四批關稅措施，也就是對中國3000億美元商品加徵關稅。

羅斯向CNBC電視台表示，官方尚未證實川普與習近平是否會在G20場邊舉行面對面會談，且雙方頂多有「達成某種共識」的進展，但還不會達成最終協議。

不過，羅斯同時也指出，美中最終仍會達成協議，因為「即使是真正的戰爭也會以談判告終。」他說，川普與習近平間的任何對話，都有可能為達成協議奠定基礎。

川普先前向CNBC表示，很期待在G20峰會期間與習近平進行會談，因為「北京需要這項協議」；他說，，這場「川習會」已經排定好，「如果他沒有到場，我會很驚訝。我沒有接到他不去的消息，我們有見面的計畫。」他提到，「若是我們沒有達成協議，那麼關稅將會增加。」