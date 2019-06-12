每15秒賣出1瓶！韓妞最愛的「保濕精華」全新升級

▲金裕貞分享私下的保養程序很快，保濕精華一定要有。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓妞除了熱愛彩妝，更注重保濕！蘭芝也相信，保濕是肌膚保養之本，旗下最暢銷熱賣的水酷肌因保濕系列，從2002年上市至今，創下每15秒就賣出一瓶的驚人紀錄，今年除了技術、成分全新升級，就連包裝變得淡雅，讓人好心動啊！

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▲上海的水酷肌因保濕系列升級記者會，將現場佈置成一個實驗室。

蘭芝在2019年初夏之際，以全新的品牌精神『Luminous Beauty-水肌閃耀•活力極光』為號召，以旗下最受歡迎的經典『水酷肌因保濕系列』為首，進行全面性的蛻變與進化。

▲展示產品地方更變身為能量補給站，非常有新意。水酷肌因保濕精(清爽/水潤)，70ml，1,600元。

精選富含肌膚必需天然礦物質的6種超級植蔬，以獨創海洋精釀技術萃取明星保濕配方-綠蔬礦物精露為肌膚補水、獨家水鍊科技為肌膚鎖住水分，再以天然水芹植萃強化肌膚屏障達到活水的功效，打造健康肌膚體質，讓肌膚無時無刻從內而外散發出耀眼光澤。這樣的改變除了為品牌升級計畫吹響啟動號角，更為蘭芝立下保濕新定義。

▲清透瓶身很有夏季的氛圍。

除了成分新升級外，視覺也大變身，以水酷肌因保濕系列最受歡迎的凝霜與精華開端，在產品外包裝上有了全新的樣貌，瓶身、外盒都換上清透淡雅的色澤，和酷夏保濕有更大的連結性。

▲依據肌膚需求，推出兩種質地選擇。水酷肌因智慧保濕凝霜(清爽/水潤)，50ml，1,350元。

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