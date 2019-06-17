網推女友最愛婚戒　卡地亞經典鑽戒完勝！打開紅盒子戴上永遠的幸福

▲卡地亞的紅盒子乘載著許多夢想、見證了許多幸福時刻。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）飾以金色滾邊的紅色珠寶盒，承載了許多夢想、見證了許多幸福時刻，呈現獨一無二的求婚鑽戒，就像情人的感情般耀眼，除了蘊含著真摯情意，更是卡地亞對有情人的祝福。

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▲無名指上的卡地亞鑽戒，是見證幸福的重要信物。

準新人懂得參考鑽石淨度（Clarity）、顏色（Colour）、切工（Cut）與克拉數（Carat）等4C條件挑選鑽戒，但在卡地亞有第5個C，正是代表品牌Cartier的C，象徵對鑽石的熱情與承諾，自1847年以來，每款卡地亞婚戒都誕生於品牌位於巴黎的工坊，以卡地亞珠寶匠對每一份承諾與鑽石的熱情鍛造從不假手他人。

▲Solitaire 1895鑽戒今年推出戒環鋪鑲明亮式切割鑽石的款式。

從裸石開始，卡地亞便以超 高標準審視每一顆鑽石，除了0.18克拉以上的作品均附GIA鑑定報告書之外，卡地亞更擁有業界少有的自家的寶石實驗室，為每件鑽石作品賦予了雙重的專業保障。

▲卡地亞講求設計，從任一角度欣賞鑽戒都完美。

而在設計上使用最少的金屬，讓鑽石能綻放最耀眼的光芒，單鑽戒講求鑽石的菱紋與鑲爪精準對齊、主石置於戒圈的中央對稱與每一面都完美，即使是鑽石線戒的每顆鑽間距都要求相同，寧可增加鑽石數量也不使用多餘的金屬。

▲Solitaire 1895鑽石婚戒是經典中的經典。

Solitaire 1895鑽石婚戒，正是經典中的經典，以簡約優雅的設計為訴求，搭配對稱的4爪鑲座，並使用最少的金屬，讓美鑽捕捉的光線能在鑽石內自由流動，再由四面八方綻放璀璨極致光芒。卡地亞在此傑作誕生124年後，今年推出更華麗的設計，於細緻的戒圈上鋪鑲明亮式切割鑽石，與主鑽相呼應。

▲卡地亞精選美鑽，打造Solitaire 1895玫瑰金鑽戒。

卡地亞以經典鑽戒見證每對佳偶的重要時刻，你也心動了嗎？需要的是多一點勇氣、完美的求婚計畫，還有藏著卡地亞鑽戒的紅盒子，看著她答應求婚的表情，那專屬兩人世界的心動時刻，像鑽石一樣，永遠在心中閃耀。

▲捧著卡地亞紅盒子求婚，創造專屬兩人的心動時刻。

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