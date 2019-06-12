墨西哥灣「死亡區」面積激增　衝擊海洋生物…游不走只能等死！

▲墨西哥灣沿岸2018年曾爆發過一次「紅潮」，具有毒性的藻類大量繁殖，造成水生物死亡。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

科學家警告，墨西哥灣海域今年夏天可能出現範圍空前的無氧「死亡區」，面積達到22,500平方公里以上，比半個台灣的面積還要大，為龐大的海洋生態帶來浩劫。

美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）科學家研究團隊指出，今年夏天「死亡區域」的面積可能達到8,717平方英里（約22,576平方公里），相當於美國麻薩諸塞州的大小。

研究團隊將「死亡區」擴大的原因歸咎於美國中西部農業帶今年春季罕見的高降雨量，使農田中的肥料被沖入密西西比河流域，最終流入墨西哥灣。墨西哥灣往年平均「死亡區」面積大約為5,309平方英哩，過去測得最大一次死亡區面積發生在2017年，達到8,776平方英哩。

由於肥料中的養分會滋養海藻繁殖，而海藻死亡後分解又會消耗大量氧氣，最終水中氧氣將被耗盡。路易斯安那大學海洋生態學家拉巴賴斯（Nancy Rabalais）向《國家地理雜誌》（National Geographic）表示，當水中含氧量低於百萬分之二時，魚蝦等水生物會游走，但海洋底層生物無法游走，可能瀕臨死亡。

學者表示，如果今年夏天還有更多強烈熱帶風暴吹襲這片區域，可能造成農場裡更多養分被沖入海中，加劇此問題的嚴重性。