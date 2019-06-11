找皮卡丘當伴郎也ＯＫ！　日本推寶可夢主題婚禮寶可夢處處好神奇

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▲日本推出寶可夢主題婚禮，可吩咐皮卡丘做伴郎喔。（圖／翻攝pokemon.jp官網，以下同）

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在全球紅翻天的「神奇寶貝」現在更狂啦！日本婚慶公司與寶可夢合作，推出「皮卡丘主題婚禮」，不但派出皮卡丘為婚禮加持，新人還可指定他們的工作，無論是當伴郎伴娘、保管戒指、婚禮招待甚至是當賓客，通通都滿足要求，而且處處可見皮卡丘元素，打造出讓新人與親友都難忘的婚禮回憶。

▲婚禮有皮卡丘真的很夢幻耶。

日本 Escrit 婚慶業者推出皮卡丘主題婚，針對看著神奇寶貝卡通長大的世代頻頻招手，不但有超可愛的皮卡丘會現身婚禮，當工作人員，甚至連佈置跟餐點，都充滿濃濃皮卡丘的影子，淡淡的黃色貫穿全場，妝點的元素份量拿捏得剛剛好，不會落入過於卡通的氛圍。

▲佈置很到位不浮誇。

為了讓賓客們印象深刻，主題的餐點是一定要的啊！無論是前菜、主菜或甜點，處處可見皮卡丘的閃電尾巴，還有神奇寶貝球做妝點，先不管好不好吃，光打卡就夠威風了，上傳社群網站後一定被朋友狂轉傳，話題性十足喔。

▲餐點造型超有創意的。

無論是接待台或餐桌，也點綴著皮卡丘的身影，讓整場婚禮活潑有趣，不僅止於此，連特製的結婚證書都準備好了，兩隻可愛的皮卡丘象徵新娘新郎，準備一起走向未來互相扶持的日子，感覺實在超甜蜜的啊！

只是目前皮卡丘主題婚禮只有日本當地提供，什麼時候也能引進台灣呢？

▲結婚證書跟伴手禮也是滿滿皮卡丘啊～