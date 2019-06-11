Apple已經有「後備計畫」！　iPhone可全數移出中國生產

▲蘋果公司已經做好應對計畫，有必要可將iPhone生產線全數移出中國。（資料照／記者洪聖壹攝）



國際中心／綜合報導

美媒引述消息指出，蘋果公司為應對美中貿易戰，已經做好「備用計畫」，假如貿易戰惡化至失控，蘋果公司能將iPhone生產線全數撤出中國。

彭博社報導，中國是蘋果商業版圖中重要的一環，也是大多數iPhone和iPad的生產地，不過，美國總統川普已經威脅北京，將會對剩餘價值3000億美元的中國貨品加徵關稅，勢必衝擊蘋果公司產品。鴻海集團指出，如果有必要的話，有能力在中國以外的地區維持產能，將所有iPhone手機移到其他地方生產。

鴻海表示，若有必要調整產能，將會全力支持蘋果公司。鴻海下屆董事候選人劉揚偉11日在鴻海法說會上表示，鴻海在中國外的產能佔25％，可供應美國市場需要，再加上近期在印度的投資，鴻海有能力滿足蘋果的需求。劉揚偉說，蘋果還沒有作出任何指示，但一旦有需要，鴻海能夠快速回應。

彭博報導指出，目前還不清楚印度是否會成為蘋果產品的主要生產基地，鴻海目前在印度測試iPhone Xr手機，並計畫在清奈（Chennai）郊區的工廠進行大量生產。至於型號較舊的設備，則已經在班加羅爾（Bangalore）的緯創工廠組裝。