超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

編輯／Rose 圖／PAKUTASO

色字頭上一把刀，漂亮的東西誰不愛？但要說起隨時隨地都在街上「掃射」正妹的星座男，非他們莫屬，其中最愛美麗事物的天秤座竟不在榜內，讓人有點傻眼。

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【金牛座】

金牛熱衷的三件事：錢、美食、性。食色性也，是金牛的最佳座右銘。走過路過，不放過路上每一個正妹，眼神絕對緊緊盯著，縱使他的手正牽著自己的正牌女友也一樣，反正不看白不看。

【獅子座】

獅子喜歡奪人眼球、閃耀的事物，狩獵是天性也是成就感的來源。單身的獅子，遇上漂亮的正妹，絕對肆無忌憚的「狩獵」，且霸氣性格讓他們覺得看妹這件事很合理，看得心安理得，看得悠哉心喜。

【雙魚座】

溫柔夢幻的雙魚，內心有許多小劇場，會把現實活的如夢一般，隨意遐想當然也不是奇怪的事，路上遇到正妹很容易沈浸在自己的小劇場，醒來後才發現另一半正惡狠狠的盯著自己看。

【天蠍座】

天蠍敢於表現自我，行事也很有目的性，遇到欣賞的正妹，多看幾眼對他們來說是正常的。但行為相當自律的蠍子們，倒是止於看、不走心。

【牡羊座】

做事隨心所欲，喜怒哀樂全寫臉上，牡羊喜歡上一個人，表情就會變得不一樣。同理可證，當他發現正妹時，臉上的表情也是毫不遮掩，讓人一眼望穿，雖然感覺單純沒心機，但身為他的另一半，有時就是會很氣吧！