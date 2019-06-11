《與惡》「宋喬平」林予晞微辣登《GQ》　解放螞蟻腰＆鉛筆腿

▲林予晞透過夯劇《與惡》宋喬平一角，迅速打開知名度。（圖／劇照、GQ提供）



記者張妤瑄／台北報導

林予晞靠著《與惡》溫柔社工師「宋喬平」一角，迅速打開知名度，近期穿著露出鎖骨的禮服，登上《GQ》封面，用性感微辣的姿態，留給熟悉「宋喬平」的觀眾嶄新的面貌。接受雜誌團隊採訪時，林予晞透露在當明星之前是空姐，由於家中親戚放眼望去都是建中北一女、台政大的高材生，她被告誡不能當花瓶。

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▲林予晞穿Vivienne Westwood黑色長禮服，搭配Fyntage飾品。（圖／GQ提供）



▲林予晞穿DIOR粉色西裝與網狀連身衣，搭配Nude淺卡其色休閒褲與CHARLES＆KEITH白色高跟鞋。（圖／GQ提供）



林予晞流淌的叛逆基因讓她產生困惑，「以前覺得空服員就是想嫁給有錢人吧，但覺得自己這樣想很不好，所以就試著去考。總之哪邊不對勁，就越往哪邊去。」明明小時候被稱讚漂亮認為膚淺，刻意打扮邋遢，但人真的不能鐵齒，最後她卻進了講究顏值的行業。

▲林予晞穿LOEWE白色洋裝，搭配施華洛世奇耳環。（圖／GQ提供）



▲林予晞穿Brunello Cucinelli卡其色長版襯衫搭配maje金色短褲，並搭配DIOR配件。（圖／GQ提供）



長相清秀的林予晞，美的空靈有神，身材又相當纖細，這回在封面大片中解放「螞蟻腰」、「鉛筆腿」，讓人看得十分過癮，套上Vivienne Westwood黑色禮服，側身冷不防地獻出零贅肉美背。誰能想像到如今外表堪稱完美的她，小時候竟對「漂亮」這個稱讚敬而遠之。

▲林予晞穿禮服時露美背，是她少見的尺度。（圖／GQ提供）



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喜歡攝影的林予晞，辦過攝影展，也即將推出攝影集，對攝影情有獨鍾，其中一套她穿著Brunello Cucinelli長版襯衫的造型，舉起相機認真取景的眼神，一派專業攝影師的模樣，頗有讓人一見鍾情的魅力，且仔細看她這身，一雙美腿輕鬆的踩踏在階梯上，說什麼都得大加分。

▲曾被稱讚的美腿也解放，搭配林予晞舉起相機專注取景的樣子更迷人。（圖／GQ提供）