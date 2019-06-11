川普大吃閉門羹！致電強生遭掛電話：我才不會上當

▲川普致電強生竟被掛電話。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普上週至英國進行國是訪問時，透過首相官邸的總機致電前外相強生（Boris Johnson），沒想到竟被對方當成是惡作劇電話，直接掛掉。強生表示，當時下意識覺得是有電台打電話來惡作劇，認為川普不可能打電話給他，才毫不猶豫地掛掉。重新聯絡上後，原來川普只是要和他討論兩國的經貿合作。

強生9日接受媒體訪問時表示，當時他接到一通帶有愛爾蘭口音的電話，對方自稱是首相官邸的總機，並說，「美國總統要與您通話，現在為您轉接至白宮戰情室（White House Situation Room）。」強生認為這太荒謬了，根本不可能，所以對著電話另一頭大喊，「電台的所有聽眾們！我不會上當的」並掛掉電話。

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▲前英國外相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



接著強生回撥至首相官邸做確認，沒想到真的是川普打來的，他表示，「川普打電話來預祝我一切順利，並希望可以加強英美之間的貿易合作。」強生之所以會如此小心，是因為去年曾有一位自稱是亞美尼亞新任總理的人打電話給他，他也就這麼糊里糊塗地與對方講了近20分鐘的電話。