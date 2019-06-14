約會穿搭就學《迪士尼公主》！貝兒一字領長裙優雅顯瘦，絕對迷暈男友

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每次都要花一堆時間在煩惱約會穿搭嗎？不想早起又不想匆匆忙忙，那麼就一定要 Follow 這位畫家「PeiLu」！時常會在IG上分享以手繪呈現的穿搭新點子，有時還會融合大家所喜歡的角色，像是這次她就帶來5位「迪士尼公主」的約會新造型，相信各位一定能被激發出更多的穿搭靈感～

＃「阿拉丁」－茉莉（Jasmine）



越來越接近夏天，一字領不僅是許多人的首選，還是約會必備的心機裝，因為一字領不只可以修飾討人厭的蝴蝶袖，還可以利用露出來的鎖骨與肩膀讓整個人看起來更瘦。如果妳想要更像茉莉公主，那麼可以搭配藍色薄紗長裙，再將頭髮編成大麻花辮，最後再用藍色的髮飾點綴。

＃「小美人魚」－愛麗兒（ Ariel）



夏天要幹嘛？當然是去海邊玩啊！如果到海邊約會的話，可以穿無袖短版上衣，搭配像電影裡愛麗兒尾巴一樣顏色的中長裙，再將比基尼搭在裡面，一到海邊就可以方便穿脫，大秀健身有成的身材啦～髮飾的部分可以搭配近期很流行的復古珍珠大髮夾，讓穿搭更有造型感。

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＃「美女與野獸」－貝兒（Belle）



如果是想要到餐廳約會的話，那就一定要試試貝兒的造型，選擇連身的黃色長裙，結合一字領與收腰的設計，讓整個人看起來更苗條，搭配駝色高跟鞋與珍珠髮飾，絕對能幫你加分，用迷人的氣質迷暈男友。

＃「白雪公主」－白雪公主（Snow White）



想要穿的像白雪公主，就一定要掌握好紅、藍、黃三色的比例，否則一不小心就會看起來很像小丑！試試看穿上鵝黃色的長裙搭配白色上衣，外面再加上深藍色的牛仔外套，至於髮飾、耳環等小配件就可以選擇使用紅色來點綴。

＃「睡美人」－奧蘿拉（Aurora）

最後，如果想要跟男友去看場展覽、電影，那就一定要試試知性又充滿魅力的奧蘿拉公主造型，因為下半身挑選較為蓬鬆的紫灰色長裙，所以上衣就可以選擇比較貼身的一字領款式，除了能襯托出好身材之外，還能讓妳看起來更成熟、有氣質喔。

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