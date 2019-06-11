曾謀殺8嬰兒…英國護理師再被逮「受害人數變17人」　院方：她表現良好

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記者林瑩真／綜合外電報導

英國切斯特醫院（Countess of Chester Hospital）一名護理師在去年因謀殺8名嬰兒遭到警方審訊，不料，現在又被懷疑謀殺9名新生兒未遂，再度遭警方逮捕。目前警方正在調查17名嬰兒死亡的事件。

綜合外媒報導，29歲的露西萊比（Lucy Letby）於2018年7月就遭到逮捕，警方發現該醫院在2015年至2016年間有15名嬰兒死亡，懷疑她涉嫌謀殺其中8名嬰兒，並企圖對另外6名嬰兒下手。

不料，警方循線追查，發現萊比還涉嫌其他3起謀殺嬰兒未遂的案件，等於總共謀殺9名新生兒未遂，受害人數高達17人，目前萊比遭到警方拘留。

一名員警休斯（DI Paul Hughes）表示，「我想向人們保證，我們正盡我們所能查明是什麼原因導致這些孩子的死亡及癱瘓。」雖然調查具有挑戰性，又沒有固定時間，但他們正致力於徹底的搜查。

警方也將調查範圍擴大，除了17名嬰兒的死亡外，還有16起非致命性的崩塌事故。不過院方指出，萊比在護理師、助產士的工作都表現良好，更是該部門集資300萬英鎊（約新台幣1億2000萬元）的代言人。