朝聖「藍屋碼頭」打卡　爆量遊客向居民借廁惹怒…澳政府砸870萬建公廁

▲澳洲伯斯「藍屋碼頭」。（圖／翻攝自Instagram／@scottslawinski）



國際中心／綜合報導

自Instagram開始風行後，全世界的網紅們無不使出渾身解數，尋找下一個打卡美景。位在澳洲伯斯（Perth）的克勞利碼頭過去幾十年來，在當地人眼中只是個又小又不起眼的碼頭，結果現在卻成為成千上萬觀光客慕名而來的打卡景點，因為地處偏遠，過多的遊客也讓當地政府斥資40萬澳幣（約台幣870萬元），在旁邊建立一個太陽能公共廁所。

克勞利碼頭（Crawley End Boat Shed）又被觀光客稱做「藍屋碼頭」，它位在天鵝河（Swan River）河岸，水位較高時，它就像一棟藍色小屋矗立在水面，配合日出、日落、彩虹或是偶然游過的天鵝，都替這個原本平淡無奇的河邊小屋增添不少光彩。許多遊客不辭千里就為了拍出一張能在Instagram吸引數千讚數的照片。

根據CNN報導，但觀光就像把雙面刃，這個景點其實並無大眾交通工具到達，近年遊客大多自駕前往，甚至還有巴士直接載團客來朝聖。遊客變多，自然出現許多亂象，例如遊客會將車子隨意停在對向的馬路旁，再穿越車流量極多的馬路，甚至還有遊客不斷向附近住家或是餐廳借廁所，讓居民不勝其擾。

伯斯市政府日前決定花費40萬澳幣，搭建太陽能廁所，以舒緩對附近住家所造成的困擾，而這間廁所每年還得花上2萬澳幣（約台幣43萬元）的維護費。市政府委員會指出，這是為了確保不消耗周圍原有設施的折衷方法，讓附近居民得到喘息的空間。