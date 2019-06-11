2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿

端午節連假剛過完，時間一轉眼就過了5個多月，各位上半年都還好嗎？是否衰到懷疑人生？來看看12星座中誰的運勢即將大逆轉，不用在吃苦當吃補啦！

TOP3：射手座 急起直追，勇奪最佳進步獎

射手座上半年其實正進入小低潮的階段，空有才華卻不易有伸展舞台，就算有機會也沒在對的時間點出現，最後只與好運擦肩，好在射手復原力極快，小小打擊僅損皮肉不損筋骨。

下半年射手則能避開幾顆行星帶來的逆運襲擊，比起其它星座，算是僥倖的小幸運兒，此時小行星前後結束逆行，也自然解除了射手身上的封印，下半年會是射手的高度發展期，特別能在人際、感情上有好的際遇，順勢而為就有一飛衝天的好運，最忌諱在原地只知空想什麼都不做，好機會還是要實際行動才能得到啊！

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TOP2：雙魚、天秤 面臨命運髮夾彎

今年有兩個星座年中將呈現出一種髮夾彎的大逆轉態勢，運勢變化兩極。首先是雙魚座，上半年吉星通過，人際、工作甚至愛情表現可圈可點，無論在哪一環下足功夫，就能在短時間看到效果，金錢運也強；然而從6月下旬開始海王星將在雙魚本命宮逆行長達五個月，雙魚座首當其衝，要當心自己感情用事、過度情緒化的行徑，金錢宮受到行星衝擊，也很可能出現龐大消費，荷包岌岌可危，前後半年運勢轉變劇烈。

天秤座上半年過得戰戰競競，向來擅長的交際手腕，無論如何都無法提供助力，職場上孤軍奮戰，體累心更累，然而下半年金星水星的行經將為你帶來曙光，也許有轉換跑道的機會，或是遇見貴人，各方好運的匯集總算讓你苦盡甘來，重新感受人間溫暖。

TOP1：天蠍、牡羊、魔羯 魯蛇變溫拿

2019年天際線中幾顆行星的逆行，像是冥王星、土星、火星等，雖然不強，但逆行期拉長也就加強了力道，幾乎有大半星座都受到了其負面影響，其中天蠍、牡羊在工作上的衝擊不小，事倍功半，明明用盡了全力，表現卻十分平凡，不容易獲得注目，只能苦哈哈度日；魔羯更能直接感受到力不從心的壓力，很可能被現實生活逼得不得不去做出新的抉擇。

然而種種磨難都將成為下半年發光發熱的養分，宛如浴火鳳凰一般即將衝破瓶頸，特別是10月之後天蠍找到盲點，能有突飛猛進的力量，牡羊職場上轉運跡象十分明顯，魔羯在重新調整腳步、修正目標後，自信與勇氣將重新回歸，原本的魯蛇只要咬牙撐過上半年，下半年就會明顯感受到心想事成的愉悅感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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