別小看愛哭包！看電影會哭代表「內心堅強」　研究：這種人是領導天才

▲在電影中哭泣的人富有同情心，可以更好地管理自己的情緒。（圖／翻攝自pixabay）



國際中心／綜合報導

不少人在觀看感動的電影時，都會忍不住哭掉好幾包衛生紙，常常被嘲笑是「愛哭包」！但神經學專家扎克（Paul J.Zak）研究指出，這些會因電影情節感動落淚的人，其實更加富有「同理心」與「同情心」，因此他們也更懂得妥善管理自己的情緒。

據Daily Times報導，該研究發表於《今日心理學》雜誌上，扎克表示，會被電影情節感動落淚的人，其實是領導天才。這是因為當人們在看電影和戲劇時，會因劇情、角色產生共鳴，使得體內的「催產素」（Oxytocin）飆升而感動落淚，而催產素能使我們更加堅強，且更懂得站在不同角度思考事情，同時也會對周遭的人、事、物更加敏感，積極地幫助需要幫助的人。

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▲催產素能讓我們對周遭事物更加敏銳。（圖／翻攝自pixabay）



研究顯示，其實「哭」並不是一種軟弱的跡象，而是表現出對別人的理解與諒解。然而，實際上，那些不畏懼他人眼光、被電影情節感動到哭泣的人，遠比那些試圖掩飾自己情緒的人，在「精神層面」上更加堅強，也能獲得情緒上的穩定性，他們勇敢地表達自己的真實感受，不怕被批評。

扎克更表示，從「認知」的角度上，他們知道這些電影劇情都是虛構的，但當感人的場景出現時，還是無法強忍自己的情感，忍不住大哭。研究證實，因電影情節而感動落淚的背後其實隱藏著許多好處，可以讓我們懂得善解人意、懂得交際，也更能成為一位領導天才，促進團隊的和諧與融洽，成功的機率則更高。

▲研究指出，看電影感動到哭的人，是「領導天才」。（圖／翻攝自pixabay）



扎克最後強調，同理心會使我們變得更好，成為更堅強的人類，而善解人意也非常有益健康，勇敢地展現出自己的情感，所以，愛哭包並不可笑，「大家都應該要為自己的眼淚感到驕傲！」