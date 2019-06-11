耳機音樂太大聲被警告！日男推人墜月台「猛踢踹臉」…不給爬上來

▲日男因為聽音樂太大聲被警告，將對方推下月台。（示意圖／資料照）

記者林瑩真／編譯

日本神奈川縣JR茅崎車站（茅ケ崎駅）7日發生一起恐怖事件，一名男子故意將人推下月台，被逮捕後聲稱是對方先找麻煩，然而警方調查，對方僅僅是請他注意耳機聲量。

綜合日媒報導，40歲的柏崎伸吾7日晚上搭乘電車到達茅崎車站，卻在下車後，將另一名30歲男子推下月台，男子憑著自己的力氣想從鐵軌爬上來，卻被柏崎伸吾猛踢踹臉數次，就是不讓對方爬上來。

此事引起警方注意，當場逮捕柏崎伸吾。柏崎伸吾聲稱是「對方先來找麻煩的」，但釐清原因，是男子提醒同車廂的柏崎伸吾「耳機音樂太大聲，旁人都聽到了」，不料，此話讓柏崎伸吾惱羞成怒，將對方推下月台。

事後，柏崎伸吾承認自己推了男子並踢了他的臉，但否認故意害對方掉下月台，這害男子花了3天多才治好大部分傷口。

事件也引起日本鄉民討論，「還好當時沒有電車開過來」、「這難道不算謀殺未遂嗎」、「現在提醒別人音量太大就要擔心生命危險了嗎」、「雖然我也討厭噪音，但不能成為將他人推下月台的導火線」。

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