情誼已盡？川普、馬克宏「友誼之樹」隔離亡　外媒暗喻：感情早變調

▲馬克宏跟川普一起在美國白宮種下友誼之樹。（圖／翻攝自YouTube／VOA News）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國及歐盟國6日齊聚法國寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）紀念諾曼第登陸（D-Day）75周年，然而法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）公開呼籲美國與盟國合作，等於嗆聲美國。如今又傳出當年他與美國總統川普（Donald John Trump）一起種下的友誼之樹已經死亡，似乎暗示雙方關係也不復如初。

綜合外媒報導，馬克宏在2018年4月訪問美國，並送上法國貝洛森林（Belleau Wood）一株橡樹樹苗，象徵美法兩國情誼，更與川普一同親手將樹苗種於白宮草地上。馬克宏事後在推特發文歌頌「此樹會讓人想起美法間的緊密關係」。

不過，現在外媒指出，這棵象徵美法的「友誼之樹」種下不久就消失蹤影，有官員解釋是避免境外疾病傳入美國，因此將樹苗送去檢疫隔離，預計隔離2年，然而，卻傳出樹苗早在接受檢疫隔離幾天後，就死於「獄」中。

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事實上，去年馬克宏訪美後，因為伊朗、貿易、氣候、移民等議題，與川普有諸多意見分歧，被外界認為感情變調，如今「友誼之樹」也死亡，似乎代表雙方情誼走到終點。

只是對於馬克宏的公然嗆聲，川普仍稱2人關係依舊，「前所未有地好」。另外，報導指出，馬克宏原本就還有準備一顆「預備樹」，能否平安留於白宮，就要看美國怎麼照顧了。