影／女乘客急上廁所…卻打開「緊急逃生門」彈出救生滑梯　飛機延遲7hrs傻眼

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巴基斯坦航空（PIA）7日一班由英國曼徹斯特飛往巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）航班，飛機上一名女乘客去上廁所時，卻因為「開錯門」意外打開了緊急逃生出口，導致救生滑梯充氣打開，造成整班機延遲7小時，所有乘客都看傻眼。

▲巴基斯坦航空（PIA）一名女乘客想上廁所，卻誤開了緊急逃生出口。（圖／翻攝自omar_quraishi推特）

綜合外電報導，這班機編號為PK702，卻因為乘客的無心意外導致航班延遲。巴基斯坦航空發言人表示，當時這班客機正位於跑道而準備起飛，豈料，一名女乘客急著要去上廁所時，將緊急逃生門誤認為洗手間門，導致一打開逃生出口時，整個救生滑梯充氣彈出。

這班飛機因此中止起飛，根據航空安全程序，當救生滑梯失去了能力，機上的所有乘客都必須要下機，行李也必須要卸載。乘客們被安排在機場旅館至少停留了7小時，部分乘客等不及接下來的行程而改搭稍後起飛的班機。

發言人指出，航空公司已經正在調查此烏龍事件。另外救生滑梯的修理費用估計為6000美元至3萬美元（約新台幣19萬元至94萬元）不等。