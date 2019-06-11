川普轟Fed「不聽話」！嘆自己不如中國領導人　控制央行獲得競爭優勢

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）10日接受CNBC電視訪問時表示，聯準會（Fed）一直呈現出不服從的態度「不聽他的話」，相比之下，對於中國領導人控制中國人民銀行（央行），就可以做想做的事情，「他們搞貶值、放鬆貨幣政策，幫助處理關稅負擔。」

川普表示，中國的Fed負責人就是國家主席習近平，可以做任何想做的事，在貿易談判佔上風，「他們的貨幣搞貶值、放鬆貨幣政策，幫助處理關稅負擔。多年來，中國一直擁有巨大的競爭優勢。」中國央行相關重大決定都得經過習近平等高層領導的批准。

反觀美國的Fed，還在華盛頓開會討論是否需要降息，舒緩美中貿易戰的經濟。川普表示，「我們沒有這種優勢，因為我們的Fed不會降低利率。」他認為，美國央行應該要幫助他對中國打貿易戰，但Fed無法讓美國擁有公平的競爭條件，「Fed非常有破壞力。」不過即使如此，他仍認為美國最後會取得勝利。

川普說，包括Fed主席鮑爾（Jerome Powell），Fed裡所有的人都不是他的人馬，才會「不聽他的話」。不過這樣的論述非常敏感，讓美國友邦擔心川普的貨幣政策是否將成為外交政策的籌碼之一。