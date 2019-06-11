想婚了／求婚戒圓鑽最討喜　TIFFANY經典5萬元起、海瑞溫斯頓偷藏密語

▲單鑽求婚戒對準新人而言意義重大。（圖／De Beers提供）

記者陳雅韻／綜合報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

夢想的單鑽求婚戒是什麼模樣？這顆意義重大的鑽石，多數準新人會挑選經典不敗的圓鑽，再依預算考慮主鑽的等級與條件，各大品牌也提供訂製服務打造準新娘理想款式，De Beers即推出「De Beers For You, Forever」，從鑽石條件、鑲嵌方式到金屬材質與戒台設計皆可逐一挑選。

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▲De Beers無限符號發想的Infinity求婚戒與婚戒疊戴很華麗。（圖／De Beers提供）

崇尚極簡的女性，單純四爪或六爪鑲嵌的圓鑽戒最符合期待，Tiffany & Co.超過130年歷史的Tiffany Setting鑽戒即是經典中的經典，主鑽0.18克拉起，約50,000元起；稍有變化的款式在戒環或鑲台秀花樣，海瑞溫斯頓（Harry Winston）Logo鑽戒側邊的H與W字樣象徵「Husband」與「Wife」，滿足時髦的準新娘。

▲The Tiffany Setting 鉑金六爪鑲嵌鑽戒，主鑽0.18克拉起，約50,000元起。（圖／Tiffany & Co.提供）

極簡單鑽戒

談及求婚戒，第一聯想肯定是Tiffany藍盒子內的Tiffany Setting鑽戒，品牌於1886年首開先例運用六爪鑲嵌將鑽石高高托起，讓鑽石從各角度閃耀極致光芒，至今仍是大熱門。

▲De Beers DB Classic系列四爪訂婚鑽戒，主鑽0.20克拉起，約71,000元起。（圖／De Beers提供）

De Beers四爪鑲嵌的DB Classic系列訂婚戒也是極簡代表，從側邊可見象徵愛神邱比特展開翅膀的V型鑲嵌將圓形明亮式車工鑽石托高，戒環有鉑金、18K黃金或玫瑰金材質可供選擇。



▲De Beers Infinity 18K玫瑰金訂婚鑽戒主鑽0.30克拉起，118,000元起。（圖／De Beers提供）

設計感戒環

圓鑽配上設計感強烈的戒環，滿足新潮的準新娘，De Beers以無限符號為靈感創作的Infinity求婚鑽戒，不僅意義非凡，其優美線條為整體更添女人味，另有相同無限符號樣式的婚戒，疊戴更華麗。

▲梵克雅寶鉑金圓珠鑲邊的Estelle鑽戒，主鑽0.50克拉、顏色D、淨度VVS1 約384,000元。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Estelle鑽戒則是向創辦人Alfred Van Cleef夫人Estelle Arpels致敬的款式，以招牌的鉑金圓珠鑲邊裝飾戒環，中央鑲嵌0.30至0.50克拉的圓鑽，品牌僅選用顏色D或E級、淨度IF至VVS2等級的鑽石。





▲海瑞溫斯頓 HW LOGO鑽石婚戒，主鑽1克拉約1,000,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



鑲台藏巧思

鑲台不僅只是金屬線條而已，也能充滿巧思，海瑞溫斯頓（Harry Winston）最富盛名的Logo鑽戒，兩側分別以H與W字樣托起主鑽，不僅代表品牌縮寫，也象徵「Husband」（夫）與「Wife」（妻），提供鉑金或密釘鑲鑽的戒台。

▲Hearts On Fire JULIETTE OVAL戒指主鑽1克拉起，約790,000元起。（圖／Hearts On Fire提供）

而圍繞主石鑲嵌一圈鑽，能讓主鑽有放大的視覺效果，Hearts On Fire新作JULIETTE系列均以此設計發展出馬眼形、梨形、水滴形造型戒指，細看都在1克拉起跳的主鑽旁再鑲小圓鑽，展現奢華感。







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