騎機車、搭捷運用不同洗面乳！清潔除了看膚質　竟還要顧慮通勤方式



▲挑選洗面乳可不是泡沫多就好。（圖／翻攝自IG@midorocoo、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

清潔是保養的第一步，想有透嫩無瑕的美肌，首先得做好卸妝和洗臉，也因此許多人都很重視「洗臉」這件事，但你都怎麼挑選洗面乳呢？泡沫越多越好？強調深層清潔就是好？還是看心情隨便買？皮膚科醫師建議，挑選洗面乳時，除了依照個人膚質來選擇之外，更應該考慮到平時的通勤方式。

像是暴露在陽光高溫和廢氣污染下的機車族、常處於冷氣空調乾燥環境中的大眾交通通勤族、面對惡毒陽光加汽機車廢氣雙重襲擊的運動走路族，這三種通勤方式各會面對不同的肌膚傷害，用同一種洗面乳洗臉了，當心清潔力不夠，反造成肌膚暗沉、乾燥和老化的現象。

機車族首選高洗淨力

大同醫院皮膚科吳青穎醫師醫師表示，城市中的機車通勤族長期處於廢氣污染的狀況下，會讓肌膚水分流失、保濕力下降，實驗顯示更可能造成外觀肌膚暗沉的現象！另外，許多人為了加強臉部清潔的洗淨效果，會想要頻繁洗臉、使用力道過大，反而引發洗後緊繃、不舒服的感覺，造成二次刺激。

喜歡以機車代步的人應選擇配方簡單又溫和高效洗淨力的洗面乳，徹底清潔毛孔裡的髒污。

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▲露得清深層淨化洗面乳，100g，NT$125。

露得清 深層淨化洗面乳含有長效控油淨化配方，能深入毛孔徹底潔淨，清除造成毛孔阻塞的油垢、殘妝、老廢角質及看不到的深層積垢，給肌膚柔嫩光滑的清爽感受。

大眾交通通勤族要重保濕

長時間待在空調環境中的人，尤其是搭乘公車、捷運的大眾通勤族，醫師表示，冷空氣本來就會加速肌膚水份的流失，加上髒污微粒會隨著車門關閉累積在車廂中，在髒空氣和冷空氣的雙重襲擊下，會使皮膚變得粗糙、乾燥，而加速老化的現象。

因此平時搭乘大眾交通工具的通勤族選擇洗面乳時，建議除了清潔力外，也別忽略保濕效果。



▲東森自然美生化保濕洗面乳，80g，NT$950。

東森自然美生化保濕洗面乳含水芹、長春藤萃取，添加智慧光感應囊球，溫和不刺激，有效清除肌膚表面髒污及油脂，同時為肌膚保濕補水，使用後肌膚明亮舒適不緊繃，各類型肌膚皆適用。

運動走路族可注意亮白

喜愛在陽光下運動、走路通勤的人，不但得抵禦惡毒陽光，更需要預防汽機車廢氣的攻擊。醫師提醒，一台汽機車經過路邊，瞬間的廢氣污染物濃度會飆高，在陽光和城市髒污的雙重觸發下，容易造成肌膚生成暗沉瑕疵的情況增加。

因此，常在陽光下運動、走路的人，除了注意深層清潔外，可選擇有添加維他命Ｃ、維他命Ｅ成分的洗面乳，在徹底清潔的同時，幫助明亮膚色。



▲DHC VC毛孔淨緻洗面乳，120g，NT$550。

DHC VC毛孔淨緻洗面乳以專屬複合配方「Smooth active VC」為首，加入4種維他命C誘導體，加上白泥的吸附作用，能有效清除多餘油脂和老舊角質，改善暗沉，恢復肌膚原有的透明感，同時含有90%以上的保濕配方，讓洗後肌膚更加光滑水嫩。

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