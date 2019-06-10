HOT・Stuff／2萬元的Nike你看過嗎？　鞋身戴「金銀項鍊」超霸氣

▲Comme des Garçons川久保玲今年春夏與Nike合作聯名款，一雙要價新台幣NT$18,200元。（圖／團團提供，以下同）



記者張妤瑄／台北報導

一雙要近新台幣2萬元的Nike球鞋，你能想像嗎？2019春夏日本設計大師川久保玲Comme des Garçons在時裝周秀場讓模特兒踩著「Comme des Garçons項鍊」Nike彈簧球鞋走上伸展台，暗黑氛圍中帶有華麗的風格，讓人一眼看了就過目難忘。

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▲Comme des Garçons川久保玲春夏秀場中，模特兒們踏著合作款球鞋登場，華麗又霸氣。



Comme des GarçonsＸNike Shox彈簧鞋已正式開賣，近看球鞋設計，可以發現鞋體近似Nike Shox TL，鞋身主要為網眼布料，以機能面來說透氣性十足，彈簧鞋底也是兼具視覺霸氣感與舒適度的設計。

▲鞋身主要為網眼透氣面料，照顧到機能性。



穿過鞋後跟彈簧鞋底的「Comme des Garçons項鍊」則是設計亮點，白色款配上銀色字母金屬鍊、黑色款搭配金色字母金屬鍊，讓整雙鞋看起來更有記憶點，華麗又霸氣的氛圍，不是一般運動鞋所具備的。

▲Comme des Garçons鍊帶穿過彈簧鞋底，是這雙聯名款的重點元素。



鞋舌上則印有Comme des Garçons及Nike Shox的字樣，象徵不凡出生，且男女尺碼皆備，被燒到後入手就對了，上腳後時尚度百分百。

▲鞋舌上寫著Comme des Garçons及Nike Shox的字樣，顯示出身。



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其實今年夏天有許多品牌推出黑色鞋款，為球鞋粉塑造酷感個性的選擇，日本潮牌UNDERCOVER與Nike聯名的款式，黑白搭也是重點款，鞋後跟的俐落線條更是一大賣點。另外，Yeezy Boost 700 V2、Yeezy Boost 350 V2也都推出全黑版，帥氣爆棚。

▲UNDERCOVERＸNike，現身線條俐落帥氣。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、Sneakernews、Adidas）



▲Yeezy Boost 700 V2、Yeezy Boost 350 V2全黑版本帥爆，潮人們都在關注。（圖／翻攝自IG@yeezymafia、@yeezyseason2、Sneakernews、Adidas）