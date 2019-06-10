華為禁令衝擊美國國安！　美科技廠致函商務部：軍事技術恐受影響

▲ 據了解，這些科技大廠目前正在申請許可證，傾向在8月禁令生效後，能繼續與華為合作。圖為華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國政府上月針對中國科技巨擘華為等公司祭出封殺令，列入美國貿易黑名單。儘管當局隨後又頒布90天的臨時許可證，但根據美國多間科技公司致函商務部的說法，川普政府的禁令不但會造成公司重大財務損失，且少了華為這些大客戶，會讓公司財源被削弱，可能影響軍事技術等相關科技研發，進而危害美國國家安全。

南華早報報導，根據商務部規定，美國企業如果想要和華為合作，就必需要申請許可證，而此一政策已吸引許多依賴華為的晶片製造商和軟體供應商的關注。

知情人士透露，川普政府的禁令已對美國晶片製造商的前景造成傷害，促使中企另覓替代供應商，嚴重削弱公司財源。而這樣的結果可能會使的公司減緩研發進程，甚至使得軍事相關技術受到波及，因為軍方依賴的是速度更快、更強大的晶片；在基礎設施方面，部分仰賴電腦晶片的機構遭受攻擊或故障的機率可能提高。

截至目前為止，白宮或商務部是否接受此番言論仍有待確認。部分人士則猜測，川普政府的禁令是美方施壓北京政府的一種談判策略。