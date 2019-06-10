台灣人最愛喝「拿鐵」　有41%的人更享受在家手沖咖啡

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咖啡是許多人的精神糧食，因為喝下去不但提神醒腦，也對健康有一定的幫助，其中根據《食力》的報導指出，台灣人最愛的咖啡口味為「拿鐵」以45％的比例拿下首位，而「美式咖啡」則以38％位於第2，並且還有更多統計資訊，下面一起來看看。

▲台灣人最愛喝「拿鐵」。（圖／翻攝自Unsplash）

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▲「美式咖啡」則是台灣人第2愛喝的口味。（圖／翻攝自Unsplash）

近年台灣的咖啡店越來越多，包括了星巴克、85度C、路易莎、Cama、金礦咖啡等店，並且連鎖便利商店也有販賣，而喝咖啡就漸漸成為一種習慣，此外，根據《食力》的統計，有56％的民眾願意花費台幣51元到台幣100元購買1杯咖啡，同時，有37％的民眾每天1杯咖啡，由此可見，近年台灣人是非常喜愛咖啡的。

▲星巴克拓點全台，擁有許多店點。（圖／翻攝自Unsplash）

▲路易莎近年竄起，走的是平價路線。（圖／翻攝自IG@louisacoffeeofficial）

另外，經調查發現有高達35％的民眾，會親自到Costco、家樂福、全聯等量販店選購咖啡豆，而購買現煮咖啡的民眾比例則為41％，看到這邊應該會有許多人滿訝異的，畢竟，有高達35％的人選擇自己現磨現煮，應該都是對於味道有自己的堅持吧！

由於目前各個現煮咖啡店的味道調配是固定的，所以沒有辦法完全依照個人口味去製作，而且咖啡豆的產地、品種、味道有很大的不同，才會有越來越多人到量販店挑選喜愛的品種與味道，不過，相信未來台灣的咖啡市場，勢必還有很多的成長空間。

▲越來越多人喜歡自己現磨現煮。（圖／翻攝自Unsplash）

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