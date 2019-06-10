孕婦出血就醫被懷疑「與醫師有染」　醋男把她打到流產

▲丹妮爾懷孕時被男友侵犯。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

英國現年25歲女子丹妮爾（Danielle Gilmour）曾與恐怖情人保羅（Paul Meechan）交往，當時她懷孕了且在流血，便與男友前往醫院檢查，沒想到對方竟懷疑她與醫師有染，她慘遭男子報復侵犯，最後導致流產。如今她公開發聲，希望大家能知道保羅的惡行，避免其他人受害。

《鏡報》報導，事發當時丹妮爾還不到20歲，她已生下一名兒子，再度懷孕的她前往醫院檢查，陪同的人還有保羅，只是男友無法進入診間。這對情侶回到家後，保羅則突然指責丹妮爾與醫師發生關係，他想進行確認。

保羅開始強烈吃醋，要求與丹妮爾有肢體上的接觸，被拒絕後他甚至直接侵犯女方。身心受創的丹妮爾隨後流產，讓她意外的是，保羅沒有悔改，反而變得更加惡劣，有一次還把牛奶倒在她頭上，要她對著鏡頭微笑。

丹妮爾無法再忍受，帶著兒子跑到朋友家，結果保羅又找到她的位置，要求她馬上回去，警察來到現場後，她向警方訴說自己受到傷害。保羅於2015年出庭，承認犯下各項罪行，他被判處9年徒刑，且出獄後還要受到3年監控。

「他對女性造成危險，讓我陷入地獄。我仍然在受苦。」已經遠離渣男的丹妮爾依舊心有餘悸，現階段還是會做惡夢，而且她相信一定有其他受害者，當然她很高興這位前男友在獄中度日，最好是不要被釋放出來。

事實上，保羅在交往初期都很正常，直到後來才開始走偏。丹妮爾回憶，男方很容易吃醋，而且懷疑她跟每個人都有關係，她以為對方的道歉是真心的，沒想到只是反覆感到失望，「最後，我的正義受到伸張，我希望其他人知道這是可能的，沒有人應該承受這樣的生活。」